ترامب يطالب بخطة لسحب المئات من الجنود الأمريكيين من الصومال

أعرب الرئيس دونالد ترامب، لكبار مستشاريه عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من الصومال، وفقا لمصادر مطلعة، ما يسمح له بالوفاء بتعهداته الانتخابية بإعادة الجنود إلى الوطن رغم أن المتمردين المرتبطين بالقاعدة ما زالوا يهاجمون الصومال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وبدأت وزارة الدفاع "بنتاجون" في صياغة خطط للرئيس، وشملت المناقشات مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ووزير الدفاع مارك إسبر ورئيس الأركان المشتركة مارك ميلي، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.



ولدى الولايات المتحدة حوالي 700 جندي في الصومال، وفقا لخدمة أبحاث الكونجرس، معظمهم من القوات الخاصة الذين يساعدون في تدريب الجيش الصومالي، وتم إرسالهم جميعا تقريبا خلال رئاسة ترامب.