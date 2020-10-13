الصحة العالمية: أوروبا سجلت أعلى رقم على الإطلاق لإصابات كورونا الأسبوع الماضي

قالت منظمة الصحة العالمية إن الدول الأوروبية أبلغت عن أكثر من 700 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم على الإطلاق يسجل منذ بداية الوباء.



وفي بيان أسبوعي نُشر اليوم الثلاثاء، قالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بالفيروس والوفيات الأسبوعية في جميع أنحاء أوروبا قفزت بنسبة 34٪ و 16٪ على التوالي. وشكلت الإصابات في بريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا أكثر من نصف الحالات الجديدة التي تمت معاينتها في المنطقة، وفقا لموقع "يورونيوز" الإخباري.



وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الحالات الجديدة المعلن عنها في إسبانيا أظهر "انخفاضاً ملحوظاً" مقارنة بالأسابيع الأخيرة. لكن قالت المنظمة إن حالات الإصابة بالفيروس والوفيات في بولندا ارتفعت بنسبة 93٪ و 104٪ على التوالي، وشددت الحكومة القيود لمحاولة تجنب إغلاق آخر.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، هذا الأسبوع، إن المنظمة تتفهم الإحباط الذي يشعر به الناس مع استمرار تفشي الوباء، لكنه حذر من "عدم وجود سبل مختصرة لقطع الطريق أمام انتشار الفيروس ولا حلول سحرية".



ووصفت منظمة الصحة العالمية عمليات الإغلاق بأنها "الملاذ الأخير" عندما لا يكون لدى الدول خيارات أخرى، وحثت المسؤولين على استخدام طرق أكثر نجاعة لوقف الفيروس.