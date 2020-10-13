الجزائر: التحقيق مع رئيس الوزراء السابق نوري الدين بدوي في قضايا فساد

ذكر تقرير إخباري أن رئيس الوزراء الجزائري السابق نور الدين بدوي، تم التحقيق معه من قبل الشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة شرقي الجزائر، في قضايا فساد، بناء على إنابة قضائية أصدرتها النيابة العامة بالمحكمة العليا.

وكشفت صحيفة "النهار" في موقعها الرسمي اليوم الاثنين، أن مضمون التحقيقات التي تم سماع بدوي بشأنها، يمس مباشرة التحقيق الابتدائي في قضايا تخص الحقبة الزمنية التي تولى فيها منصب والي (محافظ) ولاية قسنطينة في الفترة من 2010 حتى 2015.

وأوضح ذات المصدر أن من أهم الملفات المعنية بمجريات التحقيق الابتدائي، منح عقارات لمرقّين (مطورين) عقاريين "محظوظين" من أجل بناء وإنجاز آلاف المساكن الترقوية(المدعومة)، ناهيك عن تمكين العديد من نواب البرلمان بغرفتيه، سواء في مجلس النواب أو مجلس الأمة، من الاستفادة من امتيازات كثيرة، ومنها الحصول على عقارات، إضافة إلى منح العديد من العقارات لصناعيين على مستوى المناطق الصناعية بطرق مخالفة للتشريع والقانون.