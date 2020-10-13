وزير قطاع الأعمال يدعم غزل المحلة في مباراة حسم الصعود للممتاز غدا

في رسالة مصورة بالفيديو، وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام التحية والتقدير للاعبي نادي غزل المحلة والجهاز الفني بقيادة المدرب خالد عيد، معربًا عن دعمه وتمنياته بالتوفيق للفريق في حسم الصعود لبطولة الدوري الممتاز في مباراته غدًا أمام النادي الأولمبي.

وأشار إلى أنه كان ينتوي حضور مباراة الغد لمساندة الفريق في محطته الأخيرة للصعود للدوري الممتاز لكرة القدم، إلا أن شعوره بآلام خفيفة في الظهر مساء اليوم حال دون ذلك، مؤكدا تقديره الكامل لمشوار الفريق والأداء البطولي خلال الفترة الماضية.

ووعد الوزير الفريق بعدم الاستغناء عن أي لاعب أو الجهاز الفني في الموسم المقبل، مع دعم الفريق بلاعبين أو 3 لتدعيم بعض المراكز والمنافسة بقوة في مسابقة الدوري الممتاز حال الصعود غدا.

وأوضح أنه تم عرض خطة تطوير نادي غزل المحلة على السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها مبدئيا، وكذلك التواصل مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية واللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لتأسيس أول شركة مساهمة تقيد في البورصة المصرية لفريق كرة القدم بالنادي.

وشدد الوزير على عدم وجود أي نية لبيع النادي، مؤكدا أن النادي سيساهم في الشركة الجديدة من خلال الاستاد وملاعب التدريب كحق انتفاع، وباقي النسبة ستكون لجمهور وأهالي المحلة من خلال طرح عام للمساهمة في الشركة ودعم الفريق.