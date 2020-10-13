دراسة: الحوامل لا ينقلن فيروس كورونا المستجد لأطفالهن حديثي الولادة

توصلت الدراسة إلى أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد، لا ينقلن الفيروس إلى أطفالهن حديثي الولادة.

فقد أظهرت الدارسة -التى نشرت في عدد أكتوبر من مجلة "جامة لطب الأطفال"- أن الأمهات الجدد المصابات بفيروس "كورونا" المستجد أثناء الحمل لم ينقلن الفيروس إلى أطفالهن، حتى لو كن يرضعن ويشاركن نفس الغرفة في المستشفى. فقد كشفت البيانات إلى أن الأمهات المصابات بفيروس "كورونا" الحاد يلدن أطفالهن، في المتوسط، قبل أسبوع واحد من الأمهات الأصحاء، وكان أطفالهن أكثر عرضة بأربعة أضعاف إلى العلاج بالضوء لعلاج الصفراء.

وقالت الدكتورة "ميليسا ستوكويل"، أستاذ طب الأطفال في كلية الطب جامعة واشنطن: "تبين نتائجنا والدراسات الأخرى، أنه من المعروف الآن أن هناك احتمالا منخفضا نسبيا للانتقال العمودي من فيروس كورونا المستجد من الأمهات الإيجابيات إلى مواليدهن.. نظهر نتائجنا أيضا أن الخطر لا يزال منخفضًا حتى مع مشاركة الأطفال حديثي الولادة في السكن وممارسات الرضاعة الطبيعية المباشرة، وكلاهما كان مصدر قلق في وقت مبكر من الوباء".

قد تكون النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من فيروس كورونا المستجد، فضلا عن ظهور تقارير تفيد بأن خطر الولادة المبكرة أعلى بين النساء المصابات بالفيروس، وفقا للبيانات الصادرة في يونيو من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وشددت النتائج المتوصل إليها على أنه لا يوجد ما يشير -على الأقل حتى الآن- إلى أن الأطفال حديثي الولادة معرضون لأي خطر من الفيروس.