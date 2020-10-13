وزيرا التعاون الدولي والطيران يبحثان تسويق المنطقة الاستثمارية بمحيط مطار القاهرة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية قطاع الطيران باعتباره من القطاعات المهمة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي، مشيرة إلى سعي الوزارة للتنسيق بين وزارة الطيران وكافة شركاء التنمية فيما يتعلق بالمشروعات ذات الأولوية.

وذكرت وزارة التعاون الدولي -في بيان اليوم- أن ذلك جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع محمد منار وزير الطيران المدني، بحضور منتصر مناع نائب وزير الطيران، وأمانى متولى رئيس صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى؛ لمناقشة آليات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في دعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية بقطاع الطيران المدني، وتسويق المنطقة الاستثمارية فى محيط مطار القاهرة الدولى.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتطوير المنظومة التى أقرتها الدولة للارتقاء بهذا المرفق الهام، وبحث أوجه التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين، من خلال وزارة التعاون الدولي؛ لجذب العديد من الاستثمارات بمجال الطيران المدني وكذلك مشروعات التعاون المستقبلية.

من ناحيته، أشار وزير الطيران المدني إلى التنسيق بين وزارتي الطيران والتعاون الدولي للتواصل مع شركاء التنمية بشأن المشروعات التنموية بقطاع الطيران، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة بافتتاح العديد من المشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى استعداد وزارة الطيران التام لتقديم كافة التسهيلات وأفضل الخدمات بما يساهم في تيسير الحركة الاستثمارية.

جدير بالذكر أن محفظة التمويلات التي وفرتها وزارة التعاون الدولي من شركاء التنمية لصالح مشروعات بقطاع الطيران المدني تبلغ نحو 225.7 مليون دولار.