العاصفة المدارية نانجكا تغلق أسواق المال في هونج كونج

أغلقت أسواق الأسهم والسندات في هونج كونج أبوابها، اليوم الثلاثاء، بعد أن اضطرت السلطات وقف الدراسة والأنشطة الاقتصادية بسبب العاصفة المدارية نانجكا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب إعلان مرصد هونج كونج استمرار التحذير من العاصفة المدارية عند درجة 8 وهي ثالث أعلى درجة تحذير على مؤشره، مضيفا أن احتمالات خفض مستوى التحذير قبل الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم ضعيفة.

ويعني تحذير المرصد أن سرعة الرياح قد تصل إلى 63 كيلومتر في الساعة أو أكثر.

وتغلق أغلب الشركات أبوابها كما يتم تقليص خدمات النقل العام عندما يكون مستوى التحذير عند الدرجة الثامنة أو أعلى. ووفقا لقواعد عمل بورصة هونج كونج للأوراق المالية، يتم وقف التداول لليوم إذا لم يقل مستوى التحذير إلى درجة ثلاثة أو أقل قبل حلول الظهر.

كان إعصارا، في أغسطس الماضي قد أدى إلى وقف التداول في بوروصة هونج كونج التي تصل القيمة السوقية للأسهم المسجلة فيها إلى 9. 4 تريليون دولار، ثم أعيد التداول في الواحدة ونصف ظهرا في ذلك اليوم.