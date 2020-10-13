وفاة أول حالة في العالم لإمراة أصيبت بفيروس كورونا مرتين

أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية، اليوم الثلاثاء، وفاة أول حالة لامرأة تبلغ من العمر 89 عاما في هولندا بعد إصابتها مجددا بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب قناة "بي بي سي" عربية، فإن حالات الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا نادرة جدا ولكنها تأتي أكثر خطورة.

ووفقا للعلماء الهولنديين، فإن "امرأة عانت من أحد أشكال مرض خلايا الدم ونقص المناعة أصيبت بالمرض للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من ظهور أول أعراض لكورونا".

وأشارت مصادر صحية، إلى أن "حالة المرأة الصحية تدهورت بشكل خطير بعد بضعة أيام، من إصابتها للمرة الثانية بالفيروس، وبعد أسبوعين من دخولها المستشفى، توفيت".