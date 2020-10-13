الفنانة السعودية مها الكافي: الثورات والصراعات تسببت في تراجع الحركة التشكيلية العربية

قالت الفنانة التشكيلية السعودية، مها الكافي إن مايسمى بـ "الربيع العربي"، والحروب الدائرة بالمنطقة تسببا في تراجع الحركة التشكيلية العربية، وأن الصراعات الدائرة ببلدان عربية عدة أثرت بالسلب على المشهد التشكيلي بتلك الدول.

ورأت الكافي، في مقابلة جرت عبر الهاتف مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن بلدانا مثل لبنان وسوريا والعراق، وليبيا، والسودان، والجزائر، كانت الفنون التشكيلية بها في أوج تقدمها، وكانت تشهد الكثير من المعارض والفعاليات التشكيلية، وكانت وجهة تستقبل الفنانين العرب وغير العرب، لكن الثورات والصراعات أثرت بالسلب على المشهد التشكيلي بها.

لكنها أكدت قدرة الفنانين العرب على مواجهة كل الصعاب، والاستمرار فى العملية الإبداعية، والتعبير بصدق عن واقع بلدانهم ومعاناة شعوبهم، وأن المحن دائما ما تكون دافعا لمزيد من الإبداع، مضيفة أنه وبرغم كل ذلك فإن الحركة التشكيلية العربية ينتظرها مستقبلا واعدا.

وحول رؤيتها حاضر ومستقبل المشهد التشكيلي السعودي، قالت مها الكافي إن الفن التشكيلي فى العالم العربي، بوجه عام، وفى المملكة العربية السعودية، بوجه خاص، يُعد أحد أعمدة الثقافة، ومرآة تعكس حضارة الشعوب، ويُعبٍر عن ثقافتها وقيمها وتاريخها، وأحد أدوات التواصل بين الشعوب والثقافات، وأنه ومن هذا المنطلق، فإن رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية، قدمت الدعم للفن التشكيلي، ليكون "أحد السجلات التي من خلالها سيقرأنا العالم".

ورأت أن الفنان التشكيلي السعودي حاضر فى الحركة التشكيلة العربية والدولية، وذلك بعد أن امتلك أدواته بقوة، ونجح فى تقديم أعمال وصل بها للعالمية.

وحول رؤيتها للمعوقات التي قد تعرقل مسيرة الفنان فى العالم العربي، أشارت إلى أن الفنان العربي يتمتع بسقف كبير من الحرية في ممارسته للفنون، وأن أي قيود تكون من صنع الفنان، ويكون حجمها بحسب تقيد كل فنان بمعتقداته.

وحول ما يثار عن وجود فن ذكوري وآخر نسوي، قالت الكافي إن الفن لا يختلف إذا كان من أنتجه رجل أو امرأة، والعكس صحيح، لكن هناك من صنف أن النتاج الفني النسوي أغلب مواضيعه المرأة والحياة وتكون ألوانه وخطوطه مفعمة بالحياة إلا في حالات قليلة.

وأشارت إلى أن الفن الذكوري يدور محوره حول المرأة والمشاعر ويكون مرآة للأحداث السياسية والاجتماعية أكثر من المرأة.

وحول مكانة المرأة فى الحركة التشكيلية العربية، رأت الفنانة مها الكافي أن المرأة العربية أثبتت تواجدها منذ القدم في مجالات إبداعية كثيرة، منها الشعر والفصاحة والحكمة والفروسية، وأثبتت تواجدها من خلال نتاجها التشكيلى المشرف في كثير من المعارض الفنية في جميع الدول العربية.

وأضافت أن المرأة العربية كانت ومازالت تمتلك مقومات وأدوات الفنون والشعر ولقد ذكرها الشعراء في قصائد كثيرة جسدها التاريخ في مواضيع عدة، موضحة أن ما يشاهد اليوم من إبداعات تشكيلية للمرأة، إنما هو امتداد لفنون مارستها المرأة وأبدعت فيها وتوارثتها من الأقوام والممالك والحضارات التي وجدت في بلاد الجزيرة العربية، وبقية مناطق العالم العربي.

وحول الموضوعات والمفردات التشكيلية التي تتناولها بأعمالها التشكيلية، قالت الكافي إن الموضوعات تنوعت لديها، حيث رسمت الوطن وتراثه، ورسمت قادة المملكة، والمرأة والحياة اليومية بوطنها، وتأثرت بالأحداث فى العالم العربي، فرسمت الحرب فى العراق، وكما تنوعت موضوعات لوحاتها، تنوعت المدارس التي انتمت لها أعمالها وذلك في بداية رحلتها مع الفن التشكيلي.

وأضافت أنها تناولت الرجل فى أعمالها، وعبرت عنه باعتباره المكمل لها وهو ملاذها العاطفي والكوني، ورسمت الرجل كونه الملهم لها...رسمته في صورة الوالد والأخ والابن والصديق، مشيرة إلى أنها تستخدم بعض الرمزية في التعبير عن الرجل بلوحاتها.

وأوضحت أن المرأة حاضرة بقوة في أعمالها، لكونها محور الحياة، والشخصية التي تتبلور الأحداث حولها، وأنه حين تحضر المرأة بلوحاتها تنطق عيناها بالآمال وتمنح ابتسامتها الشعور بالفرح والأمان.

وحول المدراس الفنية التى تنتمي لها قالت الكافي إنها رسمت لكل المدارس الفنية، لكن تبقى المدرسة التأثيرية هي الأقرب لها، لافتة إلى أنها ترى فرشاتها ولوحاتها، حين تبدأ في رسم لوحة ما، بمثابة الزورق والمجداف لأنها بدونهما لا يمكنها الإبحار ولا يمكن المضي قدما.

وتصف مها الكافي الفن بأنه الجمال الذي يمنح الحب والهدوء والسكينة، وهو الذي يمنح التصالح مع الروح، قائلة إن الفن لحظة تكون بدايتها لوحة وألوان وشعور يتجسد.

يذكر أن الفنانة التشكيلية السعودية، مها الكافي، تمارس النقد الفني بجانب الرسم، وتعمل مدربة فنية، وشاركت خلال العقدين الماضيين فى عشرات المعارض والملتقيات الفنية داخل السعودية وخارجها، ولها العديد من المبادرات الفنية والمجتعية، مثل مبادرة "لوحتي سعادتي" لإدخال البهجة على قلوب المرضى بالمستشفيات، ومبادرة "شجرتي حياتي" والكثير من المشاركات في رسم الجداريات الفنية بمناطق عديدة داخل بلادها.