 حلفاء دوتيرتي يخرجون من مأزق بشأن قيادة مجلس النواب الفلبيني - بوابة الشروق
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حلفاء دوتيرتي يخرجون من مأزق بشأن قيادة مجلس النواب الفلبيني

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 10:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 10:46 ص

تمكن حلفاء الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، من الخروج من مأزق بشأن قيادة المجلس، وذلك قبيل انعقاد جلسة خاصة دعت إلى إقرار ميزانية العام المقبل التي تبلغ قيمتها 5ر4 تريليون بيزو (93 مليار دولار).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن عضو المجلس آلان بيتر كايتانو، قوله على موقع فيسبوك، إنه سيستقيل من منصبه كرئيس لمجلس النواب، حيث صار انتخاب منافسه اللورد آلان فيلاسكو، رسميا، من جانب 186 نائبا.

وحث كايتانو خليفته على التصديق على ميزانية عام 2021، التي تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الفلبيني على التعافي من تبعات تفشي وباء كورونا.


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