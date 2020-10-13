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تمكنت قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على باكستانيين، بتهمة تعنيف 5 طالبي لجوء غانيين واحتجازهم رهائن في اليونان.

وأشارت المصادر الأمنية التركية في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، إلى أنها أطلقت عملية للبحث عن باكستانيين، بناء على انتشار مقاطع فيديو تبين حادثة الاحتجاز على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأقدمت مجموعة من الباكستانيين على الاعتداء على 5 طالبي لجوء غانيين بالضرب واحتجازهم مطالبين أهاليهم بـ4 آلاف دولار مقابل إطلاق سراحهم.

وسيتم إرسال المشتبه بهما إلى القيادة العامة للدرك في ولاية أدرنة، بعد ما تبين أنهما على علاقة بمن قاموا بتعنيف طالبي اللجوء واحتجازهم في مدينة سالونيك اليونانية.