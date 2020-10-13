البيئة: متوقع وصول دعم أسيوط لـ132 مليون جنيه من برنامج إدارة المخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدور المحوري الذي يلعبه شركاء التنمية في دعم المشروعات التنموية والبيئية والبنية التحتية في مصر على مدار السنوات الماضية، وأهمها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الممول من الاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الدولي الألمانية وبنك التعمير الألماني وهيئة المعونة السويسرية.

وأعربت عن امتنانها لهذا الدور، إلى جانب التعاون في المشروعات المستقبلية بقطاعات البيئة المختلفة وأهمها قطاع المخلفات لدعم الاستثمارات فى هذا المجال وزيادة فرص العمل وتحسين حياه الناس وبما يدعم أسس التعاون والشراكة من خلال تحديد أهداف واضحة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج اصلاحية ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي ومؤسسي.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد فاروق البري الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، خلال اجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وسفيري المفوضية الأوروبية ودولة ألمانيا والوفود المرافقة، بالإضافة إلى ممثلي شركاء التنمية والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وذلك بديوان عام محافظة أسيوط لاستعراض جهود البرنامج في النهوض بمنظومة إدارة المخلفات.

وقالت إن محافظة أسيوط شاركت في تنفيذ أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات منذ عام 2016 حيث قام البرنامج بدعم المحافظة بتكلفة قدرها 96 مليون جنيه تمثلت في معدات جمع ونقل المخلفات وإنشاء بنية تحتية تتمثل في 4 محطات وسيطة ومصنع متكامل لفرز المخلفات وإنتاج السماد العضوى والوقود البديل، إلى جانب إنشاء مدفن صحى طبقا للمعايير الدولية، ومن المتوقع أن يصل الدعم المقدم لمحافظة أسيوط بالمرحلة الثالثة من المشروع إلى حوالى 132 مليون جنيه.

ومن جانبه، وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الشكر لوزارة البيئة والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وإلى السفراء وشركاء التنمية على هذا الدعم، مؤكدا أن ما تحقق في محافظة أسيوط فى مجال إدارة المخلفات الصلبة خلال السنوات الماضية يعد طفرة وإنجازا كبيرا.

ونجحت المحافظة فى تحديث إسطول الجمع والنقل وفي تشجيع القطاع الأهلي للمساهمة في تقديم خدمات الجمع المنزلي حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة حاليا 60 مشروعا تخدم أكثر من 30 ألف منزل بمعظم قرى المحافظة، كما ستشهد المحافظة مشاركة فاعلة للقطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنقل.

تضمن الاجتماع استعراض لجهود البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بالمحافظات الأربع، ومنها أسيوط، والمخطط المستقبلى للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بتلك المحافظات، وذلك بعد التشاورات مع شركاء التنمية من الجهات المانحة والتي تشمل الدعم الفنى والاستثمار فى منشآت البنية التحتية للنهوض بالمنظومة.

من ناحية أخرى، أعرب كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى، عن شكره وامتنانه لكل الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والتعاون المشترك والمثمر مع وزارة البيئة والبرنامج الوطنى ومحافظات البرنامج للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة لتشجيع الاستثمار والاقتصاد الدوار فى مجال المخلفات، إلى جانب التعاون المستقبلى فى إنشاء بنية تحتية تحقق الأهداف المنشودة فى تحقيق الاستدامة لقطاع المخلفات.