سيتي جروب الأمريكية: 30% يرغبون في العودة للعمل بالمكتب

قال مارك ماسون، المدير المالي لمجموعة سيتي جروب الأمريكية للخدمات المالية، اليوم الثلاثاء، إن نحو 30% من العاملين في مقر الشركة بنيويورك يرغبون في العودة للعمل في المكتب.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ماسون القول، إنه تم إرسال استطلاع للعاملين في نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت الشهر الماضي، وخلص إلى أن معظم العاملين يرغبون في البدء في العودة للعمل في المكتب لبضعة أيام خلال الأسبوع.



وتعمل الشركة على إعادة العاملين للمكاتب بصورة بطئية بسبب تفشي فيروس كورونا، وكانت سيتي بنك قد بدأت عملية إعادة العاملين للمكتب بالسماح لـ5% من العاملين بالعودة، وقامت الأسبوع الماضي بالسماح بعودة مزيد من العاملين ضمن المرحلة الثانية من إعادة فتح منشآتها.



وأضاف ماسون "نريد أن يشعر العاملون بالأمان أثناء اتخاذهم قرار العودة"، مضيفًا "لا توجد خطط محددة في الوقت الحالي بشأن توقيت المرحلة المقبلة".