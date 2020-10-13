سوريا: إعفاء «احترازي» لمسؤولين على خلفية حريق مستودع للتبغ في القرداحة

أعفت إدارة مؤسسة التبغ في سوريا عددا من المديرين في المنطقة الساحلية "احترازيا" وريثما تظهر نتائج التحقيقات في حريق مستودع للتبغ في القرداحة.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن مدير عام المؤسسة أعفى كلا من مدير المنطقة الساحلية، ومدير قسم تبغ الورق، ورئيس دائرة تخزين القرداحة وشعبة الحرس والمسؤول الأمني والدفاع المدني في ريجة القرداحة.

وذلك على خلفية الحريق الذي نشب في المستودع أول أمس وأدى إلى انهيار جزء منه، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للمستودع تظهر فيها النيران وهي تلتهب داخله بينما الأشجار في محيطه ما زالت خضراء سليمة، ولم تمسها النار.

إلا أن فيديو آخر كان نشره المكتب الإعلامي في المحافظة، ويبدو أنه التقط من الجهة المعاكسة، أظهر النيران وقد أحرقت المنطقة المحيطة بالمستودع.

وكان مدير المؤسسة محسن عبيدو قال إن "نيران الحرائق التي نشبت في محيط مستودعات المؤسسة في منطقة القرداحة امتدت إلى داخل أحد المستودعات وأتت على مستودع للتبوغ الخام مؤلف من أربع طوابق مساحته 1600 متر مربع"

ونقل المكتب الإعلامي في المحافظة عن عبيدو أن التقديرات الأولية لخسائر الحريق هي بنحو بـ 1500 طن.