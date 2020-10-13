تعرف على سلاح مالاوي لمحاربة تغيرات المناخ والملاريا

تنمو مئات الصفوف من نبات الخيزران العملاق على بعد كيلو مترات خارج العاصمة الملاوية ليلونجوي.

فقدت ملاوي ما يقرب من 10% من غاباتها منذ عام 2001، ما جعل نبات الخيزران ليس أصليًا في البلاد، لكن هذا يعتبر السبب الذي دفع المزارع جرانت بلومريك لبدأ مزرعة الخيزران العملاقة "أفريبام".

وشعر بلومريك، من خلال خبرته في حصاد الأخشاب، بالتدهور البيئي الناجم عن القطع الواضح غير المنضبط للأشجار المحلية، وأعتقد في النهاية أنه لن يتبقى أي أشجار في ملاوي للوقود أو لأي احتياجات أخرى، لذلك أطلق أكبر مزرعة وحضانة عملاقة من الخيزران في جنوب شرق إفريقيا في عام 2014.

وفي حين أن هدفه هو تزويد الملاويين بمصدر مستدام للوقود والأخشاب، إلا أن هناك فائدة أخرى وهي مكافحة تغير المناخ، بحشب موقع "مونجاباي".

يقول بلومريك، إنه اختار الخيزران خصيصا لأنه ينمو بسرعة بما يوفر مصدرًا متجددًا سريعًا لحطب الوقود والأخشاب، ففي حين أن أشجار الخشب الصلب يمكن أن تستغرق 30 عامًا لتنضج ويجب إعادة زراعتها بعد الحصاد، فإن الخيزران العملاق ينضج في بضع سنوات فقط ويمكن حصاده كل عام طوال دورة حياته.

وتبلغ دورة حياة خيزران بلومريك العملاق غير الغازي حوالي 80 عامًا، ويمكن أن تساعد زراعة وحصاد الخيزران للحصول على وقود في الحد من استنفاد الغطاء الشجري والغابات الطبيعية في ملاوي.

كما يمكن للخيزران الخشبي العملاق أيضًا عزل الكربون، مما يساعد على الحد من تغير المناخ، باعتباره واحدًا من العديد من الأشجار والنباتات التي يمكن أن تولد فوائدًا للناس مع استعادة الأرض أيضًا.

ويمكن أن تساعد تلك المزرعة أيضًا في منع الأمراض المنقولة مثل الملاريا، والتي من المتوقع أن تصبح أكثر انتشارًا في البلاج الأكثر دفئًا.

فيما زادت حالات الملاريا في ملاوي بالفعل من 50 حالة لكل 1000 شخص في عام 2011 إلى 250 حالة لكل 1000 شخص في عام 2016.

وأطلقت مزرعة "أفريبام"، مشروعًا تجريبيًا في عام 2018 لزراعة الخيزران بالقرب من مضخات المياه، نظرًا لتراكم المياه الراكدة التي تجذب البعوض الذي ينقل الملاريا، وذلك بسبب عمل مضخات المياه الدائم كل يوم.

وبالتالي تمت زراعة 70 شتلة خيزران حول مضخة مياه المزرعة للمساعدة في امتصاص المياه الراكدة، وعلى الرغم من أن المدى الذي يمكن أن يقلل فيه الخيزران من معدلات الملاريا لم يتم اختباره بعد، إلا أن هذه الممارسة تلاحقها مع المنظمات غير الحكومية التنموية في ملاوي التي استلهمت من مشروع أفريبام التجريبي.

وتعد ملاوي واحدة من 27 دولة في جميع أنحاء أفريقيا التزمت باستعادة أكثر من 247 مليون فدان، من المناظر الطبيعية المتدهورة والمزالة كجزء من مبادرة استعادة المناظر الطبيعية للغابات الأفريقية.