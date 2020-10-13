الكرملين: بوتين وبن سلمان يبحثان الوضع في أسواق الطاقة العالمية

أعلن بيان للكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا هاتفيًا الوضع في أسواق الطاقة العالمية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء.