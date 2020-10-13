باريت تعلن رفضها فرض المعتقدات الدينية على أحكام القضاء

قالت إيمي كوني باريت، القاضية التي رشحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، إنها ستفصل معتقداتها الدينية الخاصة عن أي أحكام قضائية ستصدرها، كما أحجمت في الوقت ذاته عن التعليق على حقوق المثليين.

ورفضت "باريت" الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالإجهاض على وجه التحديد، مشيرة إلى أنه سيكون من غير المناسب أن يوضح المرشح مسبقًا كيف سيبت في القضايا المعروضة على المحكمة، وذكرت: "لا يمكنني التعبير عن آرائي بشأن القضايا أو أن التزم مسبقًا بنتيجة معينة".

وأضافت أن قرارها بأن يكون لها عائلة كبيرة متعددة الأعراق وأن تجعل الإيمان جزءً أساسيًا من حياتهم هو خيار خاص، موضحة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ: "أنا ملتزمة بسيادة القانون".

وأحجمت عن التعليق على حقوق المثليين، وبعد الإلحاح عليها لبيان الكيفية التي ستكون عليها أحكامها بشأن حقوق المثليين، رفضت باريت إعطاء إجابة واضحة وتجنبت الأسئلة المتعلقة بزواج المثليين، بينما تعهدت بعدم التمييز في الأحكام.

وبدأت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، في وقت سابق من اليوم توجيه الأسئلة إلى باريت وهى العملية التي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، حيث سيتمكن النواب خلال تلك العملية من توجيه الأسئلة لإيمي كوني باريت، القاضية التي رشحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا.