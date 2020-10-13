قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قره باغ، اتيري موساي ليان، إن اللجنة مهتمة للغاية بالأثر الإنساني والتصعيد العسكري الذي بدأ في 27 من سبتمبر الماضي بإقليم قره باغ.



وأضافت ليان، في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن هناك تقارير بإصابات بين المدنيين من جانبي الصراع منذ الأيام الاولى من النزاع؛ من بينهم أطفال، متابعة: «الأمر مقلق جدًا».



ولفتت إلى أن اللجنة تستغل كل مناسبة لمطالبة الطرفين باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مضيفة: «نرى الأثر المروع للتصعيد المستمر».



وأوضحت أن المدنيين يعيشون في حالة رعب، لذا يحاولون الانتقال إلى مناطق آمنة مع أطفالهم؛ يختبئون في السراديب، رغم ارتفاع درجة حرارتها، مشيرة إلى تدمير آلاف المنازل والمنشآت الصحية والطرق.



وذكرت أن الجميع في إقليم قره باغ معرض لمخاطر المتفجرات، التي سيكون لها عواقب مأساوية، لافتة إلى أن هناك الآلاف من الأشخاص في حاجة للمساعدة، سواء من الغذاء أو المأوى أو غيرها.



ونوهت بأن الصعوبات التي تواجهها اللجنة هناك حاليًا ترتبط بعدم قدرة الصليب الأحمر على السفر والانتقال إلى المناطق المتأثرة بشكل مباشر، نظرًا لتقلب الأوضاع والقتال المستمر.



واستطردت: «غير قادرين على جمع المعلومات الضرورية كافة حول آثار التصعيد والعمليات القتالية، هذا الأمر صعب جدًا بالنسبة لنا»، مؤكدة ضرورة الالتزام بالحياد على الأرض، للتمكن من المساعدة.



ونوهت بأن اللجنة عبرت عن جاهزيتها، بعد تقديم الدعوة لها بأن تكون وسيطًا محايدًا بين الطرفين، اللذين وافقا على إعلان وقف إطلاق نار إنساني، مستطردة: «نحن في حوار مستمر مع كلا الطرفين، لإدراك ما نستطيع أن نقدمه من تنفيذ مهامنا الإنسانية».



وأكدت المتحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر، أن اللجنة ليس لديها الضمانات الأمنية على الأرض، لذا لم تتمكن من القيام بما هو متوقع منها.



واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.



من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.





