شوقي: هدفنا إحداث ثورة تجعل الطلاب على مسار التقدم

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مساء اليوم، في فعاليات مجلس الأعمال الكندي المصري، بحضور عدد من الوزراء ورجال السياسة وقيادات وزارة التربية والتعليم.

وقال شوقي إن خطة تطوير التعليم المصري والتي تهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها للتحول من التعليم إلى التعلم، قائلاً إن هدفنا هو تطوير التعليم المصري وإحداث ثورة تجعل أبنائنا الطلاب على مسار التقدم المعرفي، وليس التعلم للحصول على الشهادات.

وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة مختلفة من خلال المناهج التي وضعناها لدفع الطلاب إلى التفكر وليس فقط اجتياز الامتحانات، مشيرًا إلى أننا استثمرنا منذ أكثر من عامين في تنفيذ بنوك الأسئلة وبنوك المعرفة وإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية.

وتابع: "نحن محظوظين بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانه بأهمية تطوير التعليم ودائمًا نجد الدعم الكامل".

وأردف: "أصبحنا حاليًا ندرس اللغة الإنجليزية من المرحلة الابتدائية، ونجحنا في تطبيق نماذج تعليمية مختلفة منها المدارس اليابانية والتي تلقى اهتمامًا من القيادة السياسية مباشرةً".

وأشار إلى أن الوزارة بدأت في الاستثمار في التعليم الرقمى بداية من 2016 ونجحنا في جلب المحتوى لبنك المعرفة، وبدأ تطبيقه في 2018 بداية من المرحلة الثانوية ومرحلة رياض الأطفال.

وأوضح أنه تم إجراء أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني خلال العاميين الماضيين للمرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أننا واجهنا صعوبة في بداية تطبيق التطوير ولكن الطلاب تداركوا ذلك سريعًا وحققوا تقدمًا كبيرًا في استيعابهم لتطور العملية التعليمية.

واستطرد: "لدينا مشكلة في الموروث الثقافي بمجتمعنا وهي الاعتماد على الدروس الخصوصية، ولكننا استطعنا توفير عدد من المنصات الرقمية ووفرنا منصات بث مباشر للدروس التعليمية كل تلك الأدوات ساعدتنا في مرحلة انتشار فيروس كورونا".

ولفت إلى أن تطبيق نظام التعليم الجديد بالمناهج الجديدة وصل إلى الصف الثالث الابتدائي هذا العام، وسننتهي من بناء المناهج لباقي صفوف المرحلة الابتدائية منتصف العام المقبل.

وحرص شوقي على استعراض جميع جهود الوزارة التي اتخذتها استعدادًا للعام الدراسي الجديد والتي منها المنصات الرقمية، والتي وصل عددها أكثر من 7 منصات، والقنوات التعليمية التى ستكون مفاجأة الوزارة لأبنائنا الطلاب، وسيكون لها جدول بث لجميع المناهج للصفوف الدراسية المختلفة بداية من يوم السبت المقبل، وجميعها مجانًا للطلاب.

وقال إننا نمتلك المناهج التي تم تأليفها لنظام التعليم الجديد، فضلاََ عن امتلاكنا لبنوك الأسئلة لأول مرة، وهو ما يساعدنا على نقل تجربتنا لعشرات الدول على غرار الشهادات الدولية الـ"sat".

وحول التعليم الفني، أكد شوقي أن المنظومة الجديدة في التعليم الفني تعتمد على فكرة الجدارات والتي تعمل على إعطاء الطالب مهارات متخصصة في مجاله، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشريك الصناعي بما يوفر فرصة أفضل لطلبة التعليم الفني.

وأشار إلى اهتمامات الدولة بتطوير التعليم الفني من أجل تلبية احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة العمالة الفنية بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي.