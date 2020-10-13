 الكاظمي: خطة الإصلاح المقدمة للبرلمان العراقي ستكون حلا للأزمة الاقتصادية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكاظمي: خطة الإصلاح المقدمة للبرلمان العراقي ستكون حلا للأزمة الاقتصادية

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:02 ص

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة العراقية للبرلمان والقوى السياسية ستكون بمثابة الحل للأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.

 

وأوضح الكاظمي -في تصريحات خلال لقائه مع قوى سياسية ونقلتها وسائل إعلام عراقية- أن عدم تنويع مصادر الدخل والاعتماد الكامل على النفط هو السبب الرئيسي في الأزمة.

 

وأضاف الكاظمي أن ورقة الإصلاح هي وثيقة أولية تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي وتعتبر قاعدة لتطوير رؤية العراق المستقبلية، معربا عن أمله في أن يناقش البرلمان الورقة ويقرها من حيث المبدأ، لتكون بمثابة الإطار العام لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي.

 


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