فيلم وثائقي يكشف محاولات كوريا الشمالية للتملص من العقوبات

أثار فيلم وثائقي تلفزيوني جديد بشأن جهود كوريا الشمالية للمراوغة بالنسبة للعقوبات الدولية المفروضة عليها قلقا في الدنمارك والسويد كما أثار اهتمام الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الدنماركي يبّي كوفود ونظيرته السويدية آن ليندا أمس الاثنين إنهما أصدرا تعليماتهما لبعثتي البلدين في الأمم المتحدة بإبلاغ لجنة العقوبات الأممية والاتحاد الأوروبي بشأن الفيلم الوثائقي الذي تم بثه أمس في الدنمارك.

وقال الوزيران " يجب احترام العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية ردا على برامجها وأنشطتها الخاصة ببرامجها النووية والصواريخ الباليستية ، كما يجب الحفاظ على هذه العقوبات".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة. ويظهر الفيلم الوثائقي بعنوان" الواشي: اختراق كوريا الشمالية" محاولات الافلات من العقوبات.

وفي الفيلم الوثائقي ينضم اولريش لارسين، وهو مسؤول دنماركي تقاعد مبكرا ، ينضم لرابطة الصداقة الكورية، التي لها فروع في عدة دول، ويتمكن من الترقي في صفوفها والسفر لكوريا الشمالية.

وبعد ذلك يلتقى هو وشريكه رجل الأعمال المزيف، الذي يلعب دوره ممثل، مع أفراد من القيادة الكورية الشمالية. ويقومون بمناقشة صفقات تشمل أسلحة متطورة ومخدرات ونفط.

وجرى تسجيل اللقاءات عبر ميكروفونات وكاميرات مخبأة، على الرغم من المخاطر الشديد.

وقال لارسين لشبكة" دي ار" اليوم إن لجنة العقوبات الأممية تواصلت معه في سبتمبر الماضي منذ أن سمعت بأمر الفيلم الوثاثقي وتريد مناقشة زيارته لكوريا الشمالية.