النضال الوطني الليبية: لن ننسى مواقف السيسي والشعب المصري الداعمة لنا

- أحمد قذاف الدم: نقف جميعا خلف مصر.. وعلى العرب أن يأتوا إليها لقيام اتحاد ..



توجه أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني الليبية، بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، على وقوفهم بجانب الليبيين.



وأضاف الدم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الليبيين لن ينسون مواقف مصر الداعمة لهم، ذاكرًا أن هذا ليس غريبًا على مصر.



وأكد أن مصر كانت سدًا منيعًا، بدليل موقف القوات المسلحة في 30 يونيو، عندما أفشلت كل المخططات، مشددًا أن شعب مصر عليه أن يقف خلف قيادته ويتحمل مسؤوليته.



ولفت إلى أن مصر تعبر عن الأمة العربية، مضيفًا: «نقف جميعا خلف مصر للدفاع عنها، لتقود الأمة نحو الوحدة ورص الصفوف، حتى لا نتراجع».



ودعا الأمة العربية الالتقاء، وعدم الوقوف للفرجة عما يحدث من انهيار، معقبًا: «على العرب أن يأتوا إلى مصر لقيام اتحاد عربي».





