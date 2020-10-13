بغداد وأربيل تتفقان على التنسيق الأمني المشترك لسد الثغرات ومحاربة داعش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفقت القيادات الأمنية والعسكرية في الحكومة الاتحادية العراقية، وإقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء على المباشرة بفتح مركزي التنسيق الأمني المشترك الرئيسيين في بغداد وأربيل.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية أن القيادة استضافت الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العسكري والعمل الأمني المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان لمناقشة القضايا ذات الاهتمام الأمني المشترك على طول الخط الفاصل بين القوات الاتحادية وحرس الإقاليم بهدف الوقوف على طبيعة التهديدات الأمنية وملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية.

وذكر البيان أن الجانبين" اتفقا على اتخاذ الإجراءات العسكرية والأمنية لمعالجة الثغرات من خلال تشكيل لجان أمنية وعسكرية ميدانية مشتركة لتقييم التحديات الأمنية حسب قواطع العمليات والمحاور وإعداد خارطة طريق للتعامل معها".

كما تم الاتفاق على المباشرة في العمل الأمني والعسكري لقاطع محافظة ديالى لإنشاء مركز التنسيق الأمني المشترك والاتفاق على آلية عمل السيطرات ونقاط الأتصال المشتركة والتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية مشتركة ضد الأرهاب والجريمة .