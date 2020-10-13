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قررت رئاسة الحكومة التونسية إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة، وذلك على إثر الحادثة الأليمة التي حدثت فجر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 بمدينة سبيطلة بولاية القصرين، والتي أدّت إلى وفاة مواطن إثر تنفيذ قرار هدم لكشك بالجهة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للحكومة التونسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، قرّر رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي ما يلي:

-إقالة كلّ من والي القصرين ومعتمد سبيطلة

-إعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة

-تكليف كلّ من وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالتحوّل فورا إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد.

علما وأنّه تمّ فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة وسيتمّ موافاة الرّأي العام بنتائجه في الإبان.

واندلعت، اليوم الثلاثاء، احتجاجات في مدينة سبيطلة التونسية بولاية القصرين بعد مقتل مسن، حيث تدخل الجيش لحماية المنشآت في سبيطلة، فضلًا عن استخدام الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهر.