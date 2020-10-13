تشكيل مجموعة بين الإسكان ومطروح للتنسيق بشأن مشروعات رأس الحكمة الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا لمتابعة الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة رأس الحكمة الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أن مدينة رأس الحكمة الجديدة، ستكون علامة مميزة في الساحل الشمالي الغربي، وسيتم تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة، وستضم أبراجاً سكنية، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها موقع المدينة.

ومن جانبه، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مدينة رأس الحكمة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، والمشروعات التنموية المختلفة التي ستنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأراضي الساحل الشمالي الغربي، ستوفر فرصاً استثمارية وتنموية كبيرة، كما ستتيح العديد من فرص العمل لأهالي محافظة مطروح.

واتفق وزير الإسكان ومحافظ مطروح، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارة والمحافظة، لوضع التنسيقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وتحديد مناطق التنمية ذات الأولوية للبدء في العمل بها.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة، ستكون ﻣﻘﺻداً ﺳﯾﺎﺣياً ﻋﺎﻟﻣياً، ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣالي اﻟﻐرﺑﻰ، وهو ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف والغايات، ومنها: خلق ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، مع ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿرى ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ، وتوفير اﻷﻧﺷطة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ.