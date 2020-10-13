نائب محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي بجرجا

أجرى الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، جولة تفقدية بمركز ومدينة جرجا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى أداء الجهاز الإداري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وبدأ القاضي جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية بجرجا، حيث تابع سير العمل بالمركز وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بتيسير الإجراءات على المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، والتي تضم أعضاء من إدارتي التفتيش والمتابعة سوف تقوم بزيارات مفاجئة لجميع المراكز على مستوى المحافظة.

وتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين، وتابع العمل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجهًا بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين.

وشدد على ضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية لتحقيق أكبر معدلات لإرضاء المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة، لافتًا إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

والتقى نائب المحافظ، خلال جولته، عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، موجهًا الوحدة المحلية بمركز جرجا بدراسة تلك الطلبات والعمل على تلبيتها فورًا.