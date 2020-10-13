نمو قوي لمبيعات السيارات الصينية خلال سبتمبر الماضي

سجلت مبيعات السيارات الصينية نموا قويا خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بدعم تعافي الطلب المحلي.

وذكرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الصينية، أن مبيعات السيارات حققت نموا بنسبة 12.8% خلال شهر سبتمبر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأوضحت أن مبيعات السيارات سواء كانت الركاب أو التجارية، بلغت 2.57 مليون وحدة خلال الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا في مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 68% ليصل عدد السيارات المباعة إلى 138 ألف وحدة، وهو أكبر معدل مبيعات يحقق خلال شهر فقط.

وبالنسبة للفترة ما بين شهر يناير حتى سبتمبر الماضي، تراجعت مبيعات السيارات العاملة بالطاقة المتجددة بنسبة 18%.

وتوقعت رابطة مصنعي السيارات استمرار نمو مبيعات السيارات التجارية خلال الربع الرابع من 2020.