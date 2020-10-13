نائب محافظ سوهاج يتفقد المنطقة الصناعية بغرب جرجا

أجرى الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقد خلالها المنطقة الصناعية بغرب جرجا؛ لمتابعة سير العمل بعدد من المصانع، والتعرف على أهم المشكلات والعمل على تذليلها، يرافقه عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، ومتدرب البرنامج الرئاسي EPLP.

وتفقد القاضي مصنع الأصيل للملابس، ومصنع الجرانيت والرخام، ومصنع الرضوان للمبردات، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل الإنتاج بتلك المصانع، مشيدًا بالمستوى المتميز وجودة المنتجات.

وشارك نائب المحافظ، يرافقه وفد مؤسسة حياة كريمة، في لقاءات لجان التنمية المحلية لتيسير إجراءات التصالح للمواطنين غير القادرين ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية العوامر بجرجا، وقرية أولاد سلامة والدويرات بالمنشأة، وذلك في إطار مبادرة "التصالح حياة"، التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" في 25 سبتمبر الماضي، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، مشيرًا إلى أهميتها من أجل رفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، والتي تهدف للمساهمة في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية.