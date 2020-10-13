 حمادة هلال ضيف أولى حلقات واحد من الناس - بوابة الشروق
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حمادة هلال ضيف أولى حلقات واحد من الناس

إيمان محمود
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:37 م

يحل الفنان حمادة هلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، في أولى حلقات برنامج "واحد من الناس" في انطلاقته الجديدة عبر شاشة الحياة.

ونشر هلال صورة تجمعه بالإعلامي عمرو الليثي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق قائلًا: "انتظروني إن شاء الله مع الدكتور عمرو الليثي أولى حلقات برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، يومي الجمعة والسبت الساعه 10 مساءً".

ومن جهة أخرى، يستعد حمادة هلال لطرح كليب أحدث أغنياته "آية في الجمال"، من كلمات محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع هادي مسرة، وتحمل الطابع الرومانسي.


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