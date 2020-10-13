سنغافورة تستكمل حملة غرس مليون شجرة لحماية مستقبلها البيئي

تتطلع سنغافورة الآن لاستكمال حملة طموحة لإعادة التشجير، شنتها في أغسطس الماضي، حيث أعلنت الحكومة إطلاق شبكة بيئية جديدة، عبارة عن حديقة تسمى سانجي، تبلغ مساحتها 990 فدانًا في الجزء الشمالي من البلاد، تعتبر موقعًا للطيور المهاجرة وموطنًا لذو القرن الشرقي، وثعالب الماء وتماسيح المياه المالحة والعديد من الأنواع الأخرى.

وبحسب موقع "مونجاباي"، تعد الحديقة جزءً من مشروع أوسع يهدف إلى زراعة مليون شجرة خلال السنوات العشر القادمة، حيث تحاول الحكومة تحسين جودة الموائل في الحياة البرية مع تحسين الظروف المعيشية لسكانها الإناس.

وتتمتع محمية سانجي للأراضي الرطبة بتاريخ طويل، حيث تم اكتشاف ثعالب الماء لأول مرة في التسعينيات بعد أن افترض أنها انقرضت محليًا، كما تضم المحمية أيضا شجرة عين التمساح المهددة بالانقراض، والتي يبلغ عددها 11 من آخر 200 شجرة متبقية في العالم.

وتعد محمية سانجي محطة مهمة للطيور المائية المهاجرة أثناء طيرانها من روسيا وألاسكا إلى أستراليا ونيوزيلندا على طول مسار الطيران بين شرق آسيا وأستراليا.

وتهدف هذه الحديقة الجديدة إلى حماية التنوع البيولوجي لمناطق متعددة، بما في ذلك مستنقعات كرانجي، وأشجار المنجروف والسهول الطينية، ومنتزه ليم تشو كانج الطبيعي الساحلي، وهي ضمن أراضي الدولة.

وضمن هذا الخليط من الحيوانات البرية، سجل الباحثون 279 نوعًا من الطيور، حيث تضم هذه المناطق أنواعًا مختلفة من النظم البيئية، فمثلا تمتلك حديقة ليم تشوا كانج الطبيعية وحدها أشجار المانجروف والأراضي الحرجية والأراضي العشبية، وقد اجتذب تنوعها الطيور الساحلية مثل نسر الأسماك ذو الرأس الرمادي.

ودرس أستاذ الجغرافيا دان فريس من جامعة سنغافورة الوطنية، غابات المانجروف في سنغافورة لمدة 11 عامًا، وترأس مختبر المانجروف بالجامعة، والذي يركز على دراسة الأراضي الرطبة الساحلية في جنوب شرق آسيا، حيث يقول إن غابات المانغروف في سنغافورة لها تأثير بيئي ضخم.

وقال فريس لموقع مونجاباي: "ليس لدينا سوى مساحة صغيرة من غابات المانجروف لكن لدينا تنوع بيولوجي هائل فيها على سبيل المثال، يوجد في الولايات المتحدة ثلاثة أنواع فقط من أنواع نباتات المنجروف، بينما في سنغافورة يمكنك العثور على 35 نوعًا مختلفًا من أنواع النباتات في غابات المانجروف".

ويذكر أنه يسهل الوصول إلى غابات المانجروف في سنغافورة نسبيًا، مما يوفر مختبرًا حيًا للباحثين الذين اكتشفوا الكثير من الأسرار خلال عقود من الدراسة.

وتابع فريس: "في غابات المانجروف وحدها وجد الباحثون 20 نوعًا جديدًا غير مسجلين في العلم".

وأضاف: "اكتشف الباحثون أيضًا أن أراضي محمية سانجي الرطبة ومسطحات مانداي الطينية القريبة تعتمد على بعضها البعض، حيث تنتقل البذور من غابات مانداي إلى الأراضي الرطبة في سنجي بولوه، وكلاهما جزء مهم من موطن الطيور الساحلية المهاجرة".