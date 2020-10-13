 مقتل 4 مسلحين و3 من رجال الأمن باشتباكات في عاصمة الشيشان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 4 مسلحين و3 من رجال الأمن باشتباكات في عاصمة الشيشان

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:21 م

لقي 4 مسلحين مصرعهم، جراء اشتباكات مع رجال الأمن في جروزني عاصمة الشيشان.

 

وقال المركز الإعلامي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء- "إن رجال الأمن اكتشفوا خلال تنفيذ عمليات دورية وتفتيش يوم أمس مع عناصر الحرس الوطني والشرطة، وجود مجموعة من المجرمين المسلحين في إحدى مناطق جروزني، حيث تمت محاصرة هؤلاء المسلحين في أحد البيوت السكنية في تلك المنطقة، وإعلان تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب هناك".

 

وأوضح المركز أن رجال الأمن عرضوا على المسلحين الاستسلام، إلا أنهم ردوا على ذلك بإطلاق الرصاص من الأسلحة الآلية، مضيفا " أنه خلال تبادل إطلاق النار، تم القضاء على 4 من المسلحين، وقتل كذلك 3 من عناصر الأمن، ويجري التحقيق حاليا في ظروف الحادث".

 


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