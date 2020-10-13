قررت هولندا تشديد تدابير مكافحة كورونا على نحو قوي، بسبب الزيادة الشديدة في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في لاهاي اليوم الثلاثاء، "إغلاق جزئي"، مشيرا إلى غلق الحانات والمقاهي والمطاعم وحظر بيع الكحول اعتبارا من الساعة الثامنة مساء.

وسيتعين على المواطنين استقبال 3 ضيوف بحد أقصى داخل مساكنهم كل يوم، وعدم استخدام الحافلات والمترو إلا في حالات الضرورة.

وأعلن روته أيضا، فرض ارتداء إجباري عام للكمامة في كل القاعات العامة مثل المحلات أو المتاحف أو المكتبات، وكان ارتداء الكمامة في مثل هذه الأماكن محل توصية مشددة حتى الآن.

وفي تصريحاته التي أدلى بها في مؤتمر صحفي وبثها التلفزيون على الهواء، قال روته:" الأمر مرهون بنا نحن، فكونوا هولنديين واقعيين واضطلعوا بالمسؤولية".

يأتي ذلك كرد فعل من الحكومة على الارتفاع القوي في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ووصل معدل الإصابات الجديدة في البلاد إلى 252 حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون الأيام السبعة الماضية.

وكانت المناطق الأشدد تضررا هي العاصمة امستردام ومدينة روتردام حيث بلغ المعدل في كل منهما 410 حالة لكل مئة ألف نسمة.

ووصف روته الوضع في كل أنحاء البلاد تقريبا بأنه "ينذر بالخطر".

وسجل معهد الصحة والبيئة في الأسبوع الماضي نحو 44 ألف حالة إصابة جديدة بزيادة بنسبة تزيد عن 60% مقارنة بالأسبوع السابق عليه، وتم تسجيل نحو 7400 حالة إصابة جديدة اليوم بزيادة بمقدار نحو 550 حالة مقارنة بأمس الاثنين.

وهذه هي أول مرة تتجاوز فيها الإصابات الجديدة في أسبوع حاجز الـ7000 حالة.

وارتفع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة.

وتوفي اليوم 43 شخصا متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19، مقابل 13 حالة وفاة أمس.

ومنذ اندلاع الجائحة، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة نحو 190 ألف حالة وبلغ عدد الوفيات 6631 حالة.