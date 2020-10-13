هيلكنبرج يتطلع إلى ما هو أكثر من دور السائق البديل في فورمولا وان

أكد السائق الألماني نيكو هيلكنبرج أن المشاركة كسائق أساسي في سباقات سيارات فورمولا-1 في الموسم المقبل، لا تزال هدفا بالنسبة له، وذلك رغم تألقه لدى توليه دور السائق البديل للمرة الثانية مع فريق ريسينج بوينت أمس الأول الأحد.

وقال هيلكنبرج /33 عاما/ في تصريحات نشرتها مجلة "أوتو، موتور آند سبورت" اليوم الثلاثاء :"مبدئيا، الأولوية بالنسبة لي للمقعد الأساسي."

وأضاف :"لم أصل إلى القمة بعد. وربما يتواجد في فورمولا-1 ما يكفي من السائقين ذوي الكفاءة، ولم تعد المنافسات بحاجة لي."

وحل هيلكنبرج مكان سيرجيو بيريز في وقت سابق من الموسم الجاري بعدما تبين إصابة السائق المكسيكي بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، كما حل مكان لانس سترول خلال سباق جائزة إيفل الكبرى الذي أقيم أمس الأول الأحد على مضمار نوربرجرينج بألمانيا، وذلك في ظل معاناة سترول من وعكة صحية.

وبدأ هيلكنبرج مشواره ف فورمولا-1 في عام 2010 لكن رينو لم يجدد عقده الذي انتهى مع نهاية الموسم الماضي.