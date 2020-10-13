الحكومة الأمريكية: لا أساس قانونيا لفرض الاتحاد الأوروبي لرسوم على صناعة الطائرات

قالت الحكومة الأمريكية، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أى "أساس قانوني" لفرض رسوم جمركية خاصة بصناعة الطائرات، وذلك بعد أن سمحت منظمة التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على الواردات السلعية للولايات المتحدة.



وذكر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظمة التجارة العالمية لم تصرح بأي رسوم عقابية بسبب الدعم، بخلاف الإعفاء الضريبي من ولاية واشنطن لشركة بوينج، الذي تم إلغاؤه في وقت سابق من العام الجاري.



وأضاف أنه: "لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي أساس سليم لفرض رسوم عقابية على أي منتجات أمريكية.. أي فرض للرسوم على أساس إجراء تم إلغاؤه يتعارض بوضوح مع مبادئ منظمة التجارة العالمية وسيضطر الولايات المتحدة للرد".



وأوضح لايتهايزر أن الولايات المتحدة "ستكثف" المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وأنها "عازمة على إيجاد حل لهذا النزاع المعني بالدعم الهائل الذي قدمته الحكومات الأوروبية لشركة إيرباص".