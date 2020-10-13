الحكومة العراقية: ماضون في الاستعداد للانتخابات بوقتها

أكد عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الانتخابات اليوم الاثنين، أن الحكومة ماضية في الاستعدادات للانتخابات المبكرة في وقتها المحدد.

وقال في تصريح صحفي، إن "على مجلس النواب الإسراع في إرسال الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية، والحكومة تعمل في أربع إلى خمس جبهات مستمرة في هذا المجال وهناك جدية في الموضوع".

وأضاف: "من الجانب الأمني توجد اللجنة الأمنية وعملها مستمر وهناك أيضا اللجنة التي تتعلق بقضية مساعدة المفوضية في تسريع التسجيل (البايرومتري) والتي تم الاتفاق عليها ضمن الاجتماع الذي حضره وزير الاتصالات إضافة إلى جهات عدة منها شبكة الإعلام وهيأة الإعلام والاتصالات".

وأشار الهنداوي إلى "إعادة العلاقة مع شركة إندرا الإسبانية المكلفة بتهيئة البطاقات الانتخابية والشركة لديها عقد مع المفوضية لإنجاز البطاقة الإلكترونية حيث تم إنجاز 16 مليون بطاقة لغاية الآن والمتبقي 10 ملايين فقط أو أقل والعمل مستمر لإنجازها".

وأعلنت الحكومة في وقت سابق السادس من يونيو 2021 موعدا للانتخابات المبكرة.