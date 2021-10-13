روسيا والاتحاد الأوروبي يتفاوضان بشأن الاعتراف بشهادات تطعيم كورونا

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أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.

ذكرت وزارة الصحة الروسية، أن روسيا والاتحاد الأوروبي أجريا لقاءً جديدًا بشأن الاعتراف بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الصحفي للوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، وفقًا لشبكة روسيا اليوم الإخبارية، أن عملية المفاوضات بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كوفيد-19 بين روسيا والاتحاد الأوروبي مستمرة.

وأضاف أن روسيا والاتحاد الأوروبي سوف يجريان سلسلة مشاورات بين الخبراء لتنسيق المقاييس الرئيسية للاعتراف المتبادل بشهادات كوفيد- 19، حيث إن وزارة الصحة الروسية وجهت إلى مكتب الاتحاد الأوروبي وثائق طالب الجانب الأوروبي بتقديمها أثناء اللقاء السابق.

وتابع: "يهدف العمل في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات كوفيد-19 إلى إزالة الحواجز للتنقل الحر للمواطنين الروس، ولا تزال المشاورات الثنائية بهذا الشأن مستمرة".