 روسيا والاتحاد الأوروبي يتفاوضان بشأن الاعتراف بشهادات تطعيم كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 1:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

روسيا والاتحاد الأوروبي يتفاوضان بشأن الاعتراف بشهادات تطعيم كورونا

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 12:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 12:45 م

ذكرت وزارة الصحة الروسية، أن روسيا والاتحاد الأوروبي أجريا لقاءً جديدًا بشأن الاعتراف بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الصحفي للوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، وفقًا لشبكة روسيا اليوم الإخبارية، أن عملية المفاوضات بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كوفيد-19 بين روسيا والاتحاد الأوروبي مستمرة.

وأضاف أن روسيا والاتحاد الأوروبي سوف يجريان سلسلة مشاورات بين الخبراء لتنسيق المقاييس الرئيسية للاعتراف المتبادل بشهادات كوفيد- 19، حيث إن وزارة الصحة الروسية وجهت إلى مكتب الاتحاد الأوروبي وثائق طالب الجانب الأوروبي بتقديمها أثناء اللقاء السابق.

وتابع: "يهدف العمل في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات كوفيد-19 إلى إزالة الحواجز للتنقل الحر للمواطنين الروس، ولا تزال المشاورات الثنائية بهذا الشأن مستمرة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك