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إسبانيا تعلن إجلاء 160 أفغانيا عبر باكستان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 12:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 12:07 م

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، إجلاء 160 أفغانيا عبر باكستان قبل نقلهم جوا إلى قاعدة جوية بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن البعثة تمكنت من إخراج العمال الأفغان وعائلاتهم الذين لم يتمكنوا من مغادرة أفغانستان خلال عملية الجسر الجوي في أغسطس الماضي، عندما أجلت حوالي 2200 إسباني وأفغاني عبر مطار كابول.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على السلطة في أفغانستان، منتصف أغسطس الماضي، وأعلنت لاحقا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد.

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