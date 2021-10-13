فرنسا تتهم نستلة بالتورط في ممارسات احتكارية

اتهمت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في فرنسا، 14 اتحادا تجاريا و101 شركة وبينها فروع تابعة لشركة نستلة السويسرية العملاقة للأغذية في فرنسا، وفرضت قيودا على المنافسة في مجالات أخرى، ومنها الاتفاق على إزالة مادة "بيسفينول إيه" الكيميائية الصناعية من العبوات المعدنية في فرنسا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الادعاءات بشأن فروع نستلة في فرنسا تشير إلى "دور ضئيل" في هذه الممارسات، مضيفة أنه من غير الممكن حاليا تقدير التأثيرات المالية المحتملة لهذه الاتهامات على شركة نستلة.



من ناحيتها قالت نستلة إنها "ترفض بقوة" هذه الاتهامات وستفندها تماما.