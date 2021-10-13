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باشينيان: اللقاء مع بوتين في موسكو كان مثمرا

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
رويترز
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 7:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 7:49 ص

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مساء أمس الثلاثاء، كان مثمرا.

وأضاف باشينيان، في تغريدة كتبها على تويتر الليلة الماضية: "التقيت اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كان الاجتماع مثمرا للغاية. ناقشنا العلاقات الثنائية، والوضع في المنطقة. وسنواصل الاتصالات لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا".

في وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي لحكومة أرمينيا، أن باشينيان وبوتين سيناقشان أجندة علاقات التحالف بين يريفان وموسكو، وقضايا الأمن الإقليمي، وتنفيذ الاتفاقات حول قره باغ، وكذلك التعاون في منظمات التكامل.


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