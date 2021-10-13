الصحة العالمية تشكل لجنة خبراء لتعقب منشأ الجوائح

شكلت منظمة الصحة العالمية، مجلسا استشاريا جديدا لتعقب منشأ الجوائح.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن المجلس سيساعد في وضع إرشادات للدراسات المستقبلية بشأن أصول الجوائح والأوبئة والإشراف على التحقيقات.



وشكلت منظمة الصحة العالمية (المجموعة الاستشارية العلمية لأصول مسببات الأمراض المستحدثة)، من 26 خبيرا، بينهم علماء من الصين وروسيا والولايات المتحدة والسودان والسعودية وكمبوديا.



وتضم قائمة المجلس عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن، كبير علماء الفيروسات بمستشفى شاريتيه في برلين، الذي ظهر في الإعلام الألماني كأحد أبرز الخبراء، خلال جائحة كورونا.



وأوضح مايك رايان، مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن الاعتبارات السياسية لم يكن لها دور في اختيار العلماء أعضاء المجموعة.



وتم فتح الباب لتلقي ملاحظات الدول الأعضاء على القائمة حتى نهاية الشهر الجاري.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إن "فهم نشأة مسببات الأمراض المستحدثة ضروري للحيلولة دون تفشي أمراض قد تقود إلى وباء أو جائحة".