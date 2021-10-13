الهند تعزز مخزونا من لقاحات كورونا لزيادة التوريدات عالميا

ذكر مسؤول حكومي اليوم الأربعاء أن الهند سوف تعزز مخزونا من جرعات لقاح كوفيد-19، مضيفا أن هناك 250 مليون جرعة جاهزة بالإضافة إلى ثلاثة لقاحات أخرى قيد التطوير، وهذا لمساعدة البلاد على الوفاء بالتزامات التصدير.



وقال في كيه بول، عضو بمؤسسة بحثية حكومية تقدم المشورة لرئيس الوزراء ناريندا مودي، إنه سوف يتم إعطاء أغلب تلك الجرعات للدول المجاورة وسوف تفي أيضا بالتزامات الهند تجاه مبادرة كوفاكس التي طرحتها منظمة الصحة العالمية للدول الأكثر فقرا، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال إن لقاح كوفيشيلد يشكل أغلبية الـ250 مليون جرعة والبقية هي لقاح كوفاكسين.



وأضاف أن هناك العديد من اللقاحات الأخرى قيد التطوير ومن المحتمل أن تحصل على تصاريح قانونية بحلول نهاية العام.



وقال للصحفيين: "الهند سوف تلعب دورا كبيرا في توفير اللقاحات لبقية العالم بحلول 2022".



تأتي الأنباء فيما تستعد الهند لتحقيق خطوة مهمة بإعطاء أول مليار جرعة تطعيم الأسبوع المقبل، وفقا لما قاله مسؤول حكومي للصحفيين في وقت سابق. وتفيد منصة بلومبرج فاكسين تراكر لرصد معدلات التطعيم أن نحو خُمس سكان الهند البالغ 49ر1 مليار نسمة مطعمين بالكامل.