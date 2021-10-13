فيتنام تنهي الإغلاق المرتبط بكورونا في محاولة للسماح للاقتصاد بالتعافي

قررت الحكومة الفيتنامية، إلغاء عمليات الإغلاق المطبقة خلال فترة العام ونصف العام الماضية بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثالث.

وفي توجيه نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة اليوم الأربعاء، طلبت الحكومة من جميع السلطات المحلية تعليق تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة مؤقتا وإلغاء عمليات الإغلاق المطبقة منذ 18 شهرا لمكافحة وباء كورونا.

وفي حالة ضرورة تطبيق عمليات الإغلاق على مستوى منطقة أو إقليم، فسوف يتعين على السلطات المحلية مطالبة الحكومة الفيتنامية بالموافقة.

ويُسمح الآن للشركات والأفراد بالسفر داخل فيتنام، لكن لا يزال يتعين عليهم الامتثال لقواعد مكافحة كورونا.

وكانت الحكومة قد أصدرت 3 توجيهات تحدد أقوى تدابير فيتنام للوقاية من وباء كورونا والسيطرة عليه، ما يسمح للسلطات المحلية بتطبيق عمليات الإغلاق في المحليات.

وأثرت هذه التوجيهات بشكل خطير على جميع قطاعات الاقتصاد، ما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.17% في الربع الثالث من هذا العام، وهو أكبر انخفاض فصلي في البلاد منذ عام 1986.

وأدى ذلك إلى وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى ما نسبته 1.42% فقط مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. وكانت الحكومة الفيتنامية قد حددت هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% عام 2021.

وسجلت فيتنام ما يقرب من 21 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء. وحتى 12 أكتوبر، أعطت فيتنام لقاحات كورونا لأكثر من 16 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 98 مليون نسمة، لتسجل واحدا من أدنى معدلات التطعيم في آسيا.