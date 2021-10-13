أمير رمسيس: مفاجآت مهرجان الجونة لا تتوقف هذا العام

قال أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، إن مفاجآت مهرجان الجونة لا تتوقف هذا العام، لافتًا إلى أن المهرجان يضم أكبر الأفلام الحاصلة على جوائز عالمية من مهرجانات كان أو فينيس أو برلين.

وأضاف ساويرس، خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة، مساء الأربعاء، أن المهرجان من المقرر أن يعرض فيلم الرسوم المتحركة BELLE، متابعًا: «فيلم حلو نحارب عليه لآخر لحظة إضافة إلى الأفلام المعلن عنها سابقا».

وتستقبل مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر، أعمال الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر أن يُقام حفل الافتتاح غدا الخميس 14 أكتوبر الجاري، على أن يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 أكتوبر.