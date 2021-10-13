حسن قداح لاعب الزمالك: قدمنا مباراة قوية أمام برشلونة في مونديال اليد

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أكد حسن قداح لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، أنه شارك في كأس العالم للأندية للمرة الثانية وذلك من البطولات الكبيرة التي أسعد بخوضها .

وقال قداح في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن برشلونة فريق كبير وأفضل فريق في أوروبا وكنا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع أن جمهور الزمالك قدم شكلا جميلا في مساندته لنا بكأس العالم للأندية. وأضاف أن هتافات جمهور الزمالك تزيد من حماسنا ونتمنى عودة الجمهور خلال الفترة المقبلة.

وواصل أن الفريق قدم 7 دقائق مميزة أمام برشلونة والخبرات سبب عودته على المستوى الشخصي للمباراة .

وأكد أن فريقه كان يملك طموح الفوز على برشلونة وشعرنا بالحزن للخسارة رغم قوة المنافس.

وأختتم تصريحاته قائلا أنهم بذلوا مجهود كبير أمام برشلونة وكاد يؤثر على نتيجة المباراة مؤكدا أن تنظيم كأس العالم لأندية اليد كان مميزا.