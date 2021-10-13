 كينيا ترفض حكم محكمة العدل الدولية بشأن نزاعها الحدودي مع الصومال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كينيا ترفض حكم محكمة العدل الدولية بشأن نزاعها الحدودي مع الصومال

الرئيس الكينى أوهورو كينياتا
الرئيس الكينى أوهورو كينياتا
رويترز
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 3:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 3:40 ص

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا "رفضه الكامل وعدم اعترافه" بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الثلاثاء بشأن النزاع الحدودي بين كينيا والصومال.

وقال كينياتا إن حكومته تعلن "رفضها الكامل وعدم اعترافها بالاستنتاجات الواردة في القرار" الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وكانت كينيا قد اتهمت محكمة العدل الدولية، التي تعتبر الهيئة القضائية الأممية العليا وتتخذ من لاهاي مقرا لها، بالانحياز وأعلنت أنها لم تعد تعترف بسلطة المحكمة.

وكانت المحكمة قد قضت بمنح الصومال السيادة على الجزء الأكبر من منطقة بحرية بالمحيط الهندي غنية بالأسماك وربما أيضا بالنفط، والتي يتنازع البلدان بشأن السيادة عليها.

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