مياه مطروح: أساتذة مركز بحوث الصحراء يضعون مناهج الفصل التعليمي لتحلية مياه الشرب

قال الدكتور خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه مطروح، إن المناهج العلمية الخاصة بالفصل التعليمي لتحلية مياه الآبار والمواد العلمية في مجال الاستكشاف الجيوفيزيائي وحفر الآبار، واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وتدريب المعلمين والطلاب خلال التدريبات العملي، ستكون من اختصاصات أساتذة مركز بحوث الصحراء والتنمية المستدامة.



وأضاف إبراهيم أن البروتوكول يتضمن التعاون مع مديرية التربية والتعليم، بالاستعانة بالخبراء والكوادر البشرية المؤهلة بالشركة في عملية تدريب وتأهيل الطلبة؛ لتخريج كوادر فنية مدربة، نظرا لما لدى الشركة من خبرة كبيرة وواسعة في مجال تحلية مياه الشرب.



وكانت شركة مياه مطروح، وقعت بروتوكول تعاون مع المحافظة ومديرية التربية والتعليم، ومركز بحوث الصحراء، لفتح فصل جديد لتحلية المياه في أماكن تواجد الآبار بما يواكب متطلبات سوق العمل وخدمة أبناء المحافظة.