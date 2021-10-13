العراق ولبنان يناقشان اتفاقا لرفع تأشيرات الدخول بين البلدين

اتفق وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، الثلاثاء، على تشكيل لجنة مشتركة لغرض دراسة اتفاق رفع تأشيرات الدخول للمواطنين من كلا البلدين.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية، فأن "حسين التقى مع بو حبيب على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز، والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المؤتمر الأول للحركة، في مدينة بلغراد بصربيا".

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز التطورات الأمنيّة والسياسية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن "وزير الخارجية العراقي أكد على أن تقديم المساعدة إلى لبنان من ضمن أولويات الحكومة العراقية، مبديا استعداد العراق والتزامه بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة لحين تجاوز لبنان للتحديات التي يمر بها".

وناقش الوزيران مسألة العمل على رفع تأشيرات الدخول بين البلدين، واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لغرض دراسة الاتفاق، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.