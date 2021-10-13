الكاس: لا نستطيع تقييم كيروش رغم الفوز على ليبيا

أكد أحمد الكاس نجم الزمالك السابق، أن رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب عملوا على إخراج وإجراء القرعة بصورة تليق بالكرة المصرية.

وتمنى الكاس خلال تصريحات عبر إذاعة شعبي اف ام أن يرى الانضباط والإلتزام الذي اقرته الرابطة في الملاعب، وإقامة الدوري تحت مظلة رابطة الأندية بهذا النظام، مُشيرًا إلى أن تحديد المواعيد سيخدم بالفعل المنتخب المصري ويعود بالنفع عليه.

وأضاف الكاس أن الأهلي والزمالك اسمين كبيرين في العالم العربي والكرة الأفريقية والشرق الأوسط ويستطيعان التغلب على الظروف الصعبة التي يتعرضا لها مع بداية بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصرح أن أزمة القيد التي تواجه الزمالك كلها أزمة إدارية يمكن حلها بالوقت وليست مشكلة كبيرة، وعن مستوى كارلوس كيروش، مدرب المنتخب قال الكاس: "لا نستطيع في الوقت الحالي تقييمه والمنتخب لم يخوض معه المباريات التي بها اختبارات كبيرة لكن في الأول والأخر كان مهم النتيجة".