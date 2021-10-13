 الكرملين: بوتين يعتزم عقد سلسلة اجتماعات عسكرية في منتجع سوتشي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: بوتين يعتزم عقد سلسلة اجتماعات عسكرية في منتجع سوتشي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 4:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 4:30 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات العسكرية في منتجع سوتشي بجنوب روسيا.

وأكد بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي سيشارك شخصيًا في فعاليات نادي "فالداي" بشكل شخصي ووجهًا لوجه.

وقال بيسكوف بهذا الشأن: "بالنسبة لمنتدى فالداي، نحن نعمل ليكون في صيغة حضورية، وجها لوجه".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن 14 سبتمبر الماضي أنه سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، ثم خرج بعد أسبوعين من هذا العزل.

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