الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام المحصنين ضد كورونا نوفمبر المقبل

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، إنه من المقرر فتح حدود بلاده البرية مع المكسيك وكندا والجوية مع العالم أجمع بدءًا من مطلع نوفمبر المقبل أمام المسافرين الوافدين المحصنين ضد كورونا، والراغبين بالقيام برحلات تعد غير ضرورية.

وأضاف مايوركاس، في بيان نشرته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الأربعاء: "تماشيًا مع نظام السفر الجوي الدولي الجديد المقرر سريانه، سنبدأ في السماح للمسافرين من المكسيك وكندا المحصنين بالكامل ضد كورونا بدخول البلاد لأغراض غير أساسية، بما في ذلك زيارة الأصدقاء أو الأسرة أو السياحة عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية".

وتابع أن "السفر يخلق عبر الحدود نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا في مجتمعاتنا الحدودية ويفيد اقتصادنا الأوسع، ويسعدنا اتخاذ خطوات لاستئناف السفر المنتظم بطريقة آمنة ومستدامة".